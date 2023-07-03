أعلنت وزارة التربية والتعليم السورية، في بيان رسمي لها، خلال الساعات الماضية، عن اقتراب الانتهاء من عمليات التصحيح لامتحانات الصف التاسع سوريا 2023 في جميع المحافظات السورية، تمهيدًا لإعلان moed.gov.sy رابط نتائج الصف التاسع سوريا 2023 حسب الاسم ورقم الإكتتاب عبر موقع التربية السورية خلال الفترة القادمة، وقد بدأت الامتحانات الرسمية في الاثنين وانتهت في 15 مايو الماضي، وخلال هذا التقرير بموقع البديل الإخباري نستعرض معكم خطوات الإستعلام عن نتائج التاسع سوريا 2023 برقم الإكتتاب.

نتائج التاسع سوريا 2023 حسب الاسم

أعلنت وزارة التربية والتعليم السورية عن إكمال عمليات رصد وتصحيح ومراجعة درجات امتحانات الصف التاسع سوريا في جميع المحافظات السورية، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج خلال الأيام القليلة المقبلة عبر موقع إلكتروني خاص بالوزارة، وسوف يتم تفعيل رابط إلكتروني يتيح للطلاب الاستعلام عن نتائج الصف التاسع في سوريا 2023 حسب الاسم، حيث يمكنهم الوصول إلى الرابط واتباع الخطوات المحددة للاستعلام عن النتائج.

moed.gov.sy رابط نتائج الصف التاسع سوريا 2023

وإليكم أبنائنا الطلاب في مرحلة التعليم الأساسي، خطوات الدخول علي moed.gov.sy رابط نتائج الصف التاسع سوريا 2023 حسب الاسم ورقم الإكتتاب عبر موقع التربية السورية للاطلاع على نتيجة الصف التاسع في سوريا 2023، يجب اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني المخصص لعرض النتيجة والذي يتم الإعلان عنه من قبل وزارة التربية والتعليم السورية.

ثم عليك إدخال الاسم الخاص بالطالب.

ثم كتابة رقم الاشتراك الخاص بالطالب.

ثم عليك تحديد التخصص الذي درسه الطالب.

ثم عليك القيام بكتابة اسم المحافظة التي تم فيها الامتحان.

ثم الضغط على زر “عرض النتيجة”.

وسيتم عرض جميع بيانات الطالب.

وتابعنا معكم خلال هذا التقرير المفصل، كيفية الاستعلام عن نتائج الطلاب في الصف التاسع في سوريا لعام 2023، حيث يمكن الاستعلام عن النتيجة سواء عبر إدخال رقم الاشتراك الخاص بالطالب أو البحث بالاسم، وذلك للحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية القانونية سواء للفرع العلمي أو الأدبي، من خلال موقع إلكتروني خاص بوزارة التربية والتعليم السورية.