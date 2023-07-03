الآن رابط moe.gov.ly نتيجة شهادة الشهادة الإعدادية ليبيا 2023 برقم القيد عبر موقع وزارة التربية والتعليم الليبية

رابط moe.gov.ly نتيجة شهادة الشهادة الإعدادية ليبيا 2023 برقم القيد عبر موقع وزارة التربية والتعليم الليبية، ينتظر حوالي 188,060 طالبًا وطالبة في جميع مناطق ليبيا الإعلان عن نتائج امتحانات الدور الأول للشهادة الإعدادية لعام 2023، وذلك عبر رابط moe.gov.ly الرسمي لوزارة التربية والتعليم الليبية والتي من المقرر إعلانها رسميًا خلال الساعات القادمة، تزامنًا مع تحديد وزارة التربية موعد امتحانات الترم الثاني ونتابع معكم خطوات الإستعلام عن الآن رابط moe.gov.ly نتيجة شهادة الشهادة الإعدادية ليبيا 2023.

نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا 2023

أفادت وزارة التربية والتعليم في ليبيا، بأن الطلاب الذين لم ينجحوا في الدور الأول بالشهادة الإعدادية الليبية، سيجتازون الدور الثاني في 9 يوليو، وسيتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا الدور الأول خلال الساعات القادمة عبر الموقع الرسمي للوزارة، وتم الانتهاء من جميع مراحل تصحيح الأوراق، بما في ذلك العد والفرز والمسح الضوئي، وجمع الدرجات مع درجات الأعمال السنوية.

moe.gov.ly نتيجة شهادة الشهادة الإعدادية ليبيا

في يوم 28 مايو الماضي، نظمت وزارة التعليم اختبارات التعليم المتوسط النهائية للعام الدراسي 2023/2022، وذلك للحصول على شهادة الانتهاء من التعليم المتوسط. تم اتخاذ إجراءات أمنية مشددة من قبل وزارة الداخلية الليبية لضمان سلامة العملية، حيث تم تأمين 13148 قاعة امتحانية، وتم تزويد الطلاب بـ 26,368 ملاحظًا و1359 مرشدًا نفسيًا لمساعدتهم خلال الاختبارات وفور يتم تفعيل رابط moe.gov.ly نتيجة شهادة الشهادة الإعدادية ليبيا الدور الأول 2023 عبر موقع وزارة التربية والتعليم في ليبيا فور إعتماد النتيجة.

رابط moe.gov.ly نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا 2023

وإليكم خطوات الإستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا برقم المقعد من خلال الدخول علي الرابط التالي وإتباع الخطوات المطلوبة لمعرفة النتيجة التي قاربت علي الإعلان خلال الساعات القادمة.