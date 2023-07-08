النتيجة بالكــامل:👌✔️ نتائج الصف الثالث متوسط الدور الاول 2023 موقع نتائجنا (وزارة التربية العراقية)

إن نتائج الصف الثالث متوسط الدور الاول تعتبر من أكثر الكلمات البحثية التي يتم تداولها بين مختلف الطلاب والطالبات الذين ينتظرون موعد ظهورها، حتى يتأكدوا من كونهم قد استطاعوا تحقيق ولو جزء من أحلامهم في النجاح في هذا الترم، لا سيما أن هذه المرحلة الدراسية تمثل أهمية كبيرة في مسار حياة الطلاب التعليمية كونها سوف تلعب دورا كبيرا إما في جعل الطلاب يبذلون جهدا أكبر للحصول على نتائج أفضل، أو تجعل الطلاب يشعرون بمدى خطورة الموقف.

نتائج الصف الثالث متوسط الدور الاول

لقد تساءل طلاب هذه المرحلة الدراسية وكذلك أولياء أمورهم عن موعد ظهور نتائج الصف الثالث متوسط الدور الاول وذلك بعد أن انتشر العديد من الأخبار التي تؤكد على كون النتائج قد ظهرت بالفعل، ولكن بالرجوع موقع وزارة التربية والتعليم العراقية وجدنا أن الوزارة قد ناشدت جميع الطلاب وذويهم بعدم الانسياق وراء من يرغبون في جعل الطلاب يتطورون بشكل كبير، وخاصة أن النتائج لم تعلن بعد وإنما من المقرر إعلانها خلال الأيام المقبلة.

علما بأن الوزارة أرادت أن تطمئن قلوب طلابها بأن النتائج لهذا العام تعتبر نتائج مبشرة للغاية كون معدل النجاح يصل إلى أكثر من ٨٥٪ وذلك في مختلف المواد الدراسية، ولهذا يمكننا القول أن النتائج مبشرة إلى حد كبير ولا داعي للقلق.

رابط استخراج نتائج الثالث متوسط العراق 2023

لقد أرادت وزارة التربية والتعليم العراقية أن تمنح طلابها رابطا موثوقا به يستطيعون من خلاله أن يعلموا إذا كان تم بالفعل الإعلان عن نتائج الصف الثالث متوسط الدور الاول، وهذا رغبة منهم في جعل الطلاب يحصلون على أخبار صحيحة دون تزييف وفي الوقت ذاته دون أن تجعلهم يتوترون أو يشعرون بالخوف.

يرجى الدخول إلى رابط الدخول لوزارة التربية والتعليم بالعراق.

اختر نتائج الثالث متوسط 2023.

ثم أدخل الاسم واضغط على بحث لتظهر النتيجة.

علما بأن التعامل مع هذا الربط بسيط للغاية وكلما عليك فعله والدخول عليه ثم اختيار نتائج الطلاب ومن بعدها سوف يتم إعلان كافة التفاصيل المراد منك كتابتها بشكل صحيح، حتى تحصل على النتائج في وقت وضعها مع تمنياتنا جميع طلابنا بالنجاح والسداد والتوفيق.

نتائج الثالث متوسط

في تصريح صحفي، أعلن الأستاذ فلاح القيسي، وكيل وزارة التربية، بشكل حصري أن نتائج الدور الأول لامتحان الصف الثالث المتوسط لعام 2023 ستُعلن قبل يوم الخميس المقبل. وأشار إلى أنه سيتم الإعلان عن هذه النتائج على موقع “نتائجنا” وموقع وزارة التربية العراقية. وقد أطمأن الطلاب والطالبات بشأن نسب النجاح، حيث أكد قائلاً: “نسب النجاح والمعدلات جيدة”. ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن نتائج الصف الثالث المتوسط عبر ملف PDF في هذا الأسبوع بالتأكيد.