رابط جديد.. ظهرت نتيجة دبلوم تجارة ٢٠٢٣ بالاسم فقط الدور الاول

يترقب الطلاب صدور نتيجة دبلوم تجارة ٢٠٢٣ بالاسم فقط بقارغ الصبر، يترقبون وتدق قلوبهم وتخفق من الخوف والقلق حول نتيجة دبلوم تجارة الدور الاول موقع وزارة التعليم الفني، حيث تصدر خلال ساعات، وإن لم يكن صدورها اليوم الثلاثاء، فسوف تصدر غداً الأربعاء صباحاً في تمام الثامنة على أقصى تقدير، وفقاً لتوجيهات معالي وزير التربية، بضرورة إخراج نتيجة دبلوم تجارة الدور الاول في أسرع وقت ممكن، حيث أنه يدرك تمامًا مدى القلق والخوف لدى الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم والأقارب، خصوصًا بعد تعب عام دراسي كامل، وحان وقت الحصاد الآن.

رابط نتيجة دبلوم تجارة ٢٠٢٣

أصدرت وزارة التربية والتعليم ية بيانًا رسميا في وقت سابق، مُعلِنةً عن توفير طريقة مُباشرة وسريعة للاطلاع على نتيجة دبلوم تجارة برقم الجلوس والاسم فقط الدور الاول، لن يحتاج الطلاب للقلق بشأن الذهاب إلى مدارسهم، حيث تم إتاحة الاستعلام عن نتيجة دبلوم تجارة PDF إلكترونيًا لمعرفة النتيجة أون لاين من المنازل عبر موقعها الإلكتروني بوابة التعليم الفني.

نسبة نجاح الدبلومات الفنية 2023

أعلنت مديرية التربية والتعليم علي نسبة نجاح طلاب وطالبات الدبلومات الفنية العام الدراسي الحالي والتي وصلت كالاتي :-

التخصص الفني نسبة النجاح الزيادة عن العام الماضي التعليم الفني الثانوي التجاري 72.40% 13.52% التعليم الفني الثانوي الفندقي 88.38% 8.43% التعليم الفني الثانوي الزراعي 53.72% 5.46% التعليم الفني الثانوي الصناعي 71.50% 6.13%

كيف يمكنني الحصول على نتيجة ثالث المتوسط الدور الاول

بإمكانكم الحصول على نتيجة الدبلومات في من خلال اتباع الخطوات التالية هذه:

1. تصفح رابط نتيجة دبلوم تجارة

قم بالدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم fany emis gov eg

2. اختيار النتيجة

بعد الدخول إلى الموقع، توجه مباشرة إلى قسم النتيجة وانقر عليه.

3. حدد الفصل الدراسي

نتيجة دبلوم تجارة بالاسم فقط تفاصيل اختياراتك مثل القسم الدراسي, السنة الدراسية, واسم الشعبة وهي نتيجة الدبلوم الفني التجاري.

4. أضف الرقم الجلوس

أدخل الرقم الجلوس الخاص بك وانقر على كلمة البحث.

5. الاستعلام عن النتيجة

سيظهر نتيجة دبلوم تجارة الدور الاول الخاصة بكم على شاشة الهاتف الجوال.

توزيع درجات الدبلومات الفنية 2023 جميع التخصصات

الدبلوم الصناعي:

نظام الخمس سنوات: 1000 درجة.

• نظام الثلاث سنوات: 700 درجة.

• نظام الثلاث سنوات تعليم مزدوج: 570 درجة.

• نظام الثلاث سنوات: 500 درجة.

• نظام ثلاث سنوات قسم إلكترونيات: 600 درجة.

الدبلوم الزراعي:

نظام الخمس سنوات: 540 درجة.

• نظام الثلاث سنوات: 550 درجة.

• نظام الثلاث سنوات تعليم مزدوج: 590 درجة

• دبلوم زراعي مهني: 540 درجة.

الدبلوم التجاري:

نظام الخمس سنوات: 450 درجة.

• نظام الثلاث سنوات: 580 درجة.

• نظام الثلاث سنوات تعليم مزدوج: 800 درجة.

الدبلوم الفندقي:

نظام الخمس سنوات: 430 درجة.

• نظام الثلاث سنوات: 570 درجة.

• نظام الثلاث سنوات تعليم مزدوج: 750 درجة.

• نظام الثلاث سنوات مهني: 490 درجة.

موعد ظهور نتيجة دبلوم تجارة

الأربعاء 5/7/2023 في تمام الثانية عشر ظهراً.

ستكون نتيجة دبلوم تجارة PDF متوفرة هذا الأسبوع رسميا ولكافة المحافظات بشكل موحد، وتذكروا دائماً أن نتيجة دبلوم تجارة موقع بوابة التعليم الفنيمهما كانت، هي خطوة في رحلتكم الدراسية، استمدوا القوة والعزيمة من جهودكم وانطلقوا بثقة نحو مستقبل مشرق.

موقع البديل يتمنى لكم النجاح والتفوق في نتيجة دبلوم تجارة.