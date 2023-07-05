“العشرة الأوائل” موريباك لوائح بريفة 2023 موريتانيا | | نتائج مسابقة ختم الدروس الاعدادية ونتائج مسابقة دخول سنة أولى اعدادية 2023

موريباك لوائح بريف 2023، تكاثفت عمليات البحث بشكل متزايد ومستمر خلال الساعات الأخيرة من كافة أنحاء المدن والمحافظات الموريتانية رغبة من الطلاب وأولياء الأمور في الاستعلام عن موريباك لوائح بريف 2023، من أجل الحصول على الدرجات الخاصة بالشهادة الإعدادية وذلك من خلال الموقع الرسمي لوزارة التهذيب والتعليم الوطني، حيث صرحت الوزارة بأن موعد إعلان النتائج قد أصبح قريبًا، خاصة في ظل الانتهاء من عمليات التصحيح بلجان التصحيح المختلفة على مستوى البلاد، ومن خلال هذا المقال نوضح لكم كافة التفاصيل الخاصة بموعد ظهور النتائج وكيفية الاستعلام عنها.

موريباك لوائح بريف 2023

قامت وزارة التهذيب والتعليم الوطني بإتاحة رابط موريباك لوائح بريف 2023 الرسمي للحصول على النتائج الخاصة بطلاب الشهادة الإعدادية في موريتانيا، ويعتبر هذا الرابط الذي أتاحته وزارة التهذيب والتعليم الوطني بدولة موريتانيا ليس خاصًا بالإعلان عن النتائج فقط، وإنما يشمل بداخله العديد من الأقسام التي تساعد الطلاب في مختلف المراحل الدراسية على إنجاز الكثير من الأعمال ومعرفة الكثير من المعلومات، ووفر موقع mauribac اخر الأخبار بشأن نتائج كونكور وبريف حيث أكدت المصادر على انتهاء كافة أعمال التصحيح ورصد الدرجات وتم الآن بشكل رسمي رفع درجات الطلاب على الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التهذيب الوطني الموريتانية.

استعلام نتائج كونكور 2023 موريتانيا

يمكن للطلاب الراغبين في الاستعلام عن موريباك لوائح بريف 2023 و نتائج كونكور 2023 ومعرفة درجاتهم، الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التهذيب والتعليم الموريتانية واتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: الدخول مباشرة على موقع موريباك mauribac.

mauribac. ثم التوجه إلى قسم النتائج واختيار النتائج [بريف – كونكور].

ستفتح لك نافذة جديدة، فقم بإدخال المعلومات المطلوبة بشكل صحيح.

قم باختيار الولاية.

قم باختيار المقاطعة.

قم بكتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب في المكان المخصص له.

اضغط على استعلام وانتظر قليلًا لظهور النتيجة.

نتائج مسابقة دخول سنة أولى اعدادية 2023

تم الإعلان عن اسماء العشرة الاوائل في نتائج كونكور 2023 او كما تعرف نتائج مسابقة دخول سنة أولى اعدادية 2023 وظهرت جميع النتائج برقم الجلوس على موقع موريباك.