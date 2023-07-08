رابط فحص المنحة القطرية شهر يوليو “7” 2023 عبر بوابة الاستعلام الحكومي والحصول على 100 دولار $

سيتم توزيع فحص المنحة القطرية الجديدة في يوليو مبلغ 100 دولار للأسر الفقيرة في قطاع غزة، وقد أصبح هذا الخبر مهما لما يقارب 100 ألف أسرة مستفيدة، يتم الإعلان عن موعد صرف المنحة عن طريق إرسال رسائل نصية إلى هواتف المستفيدين، وسيتم صرف المبلغ خلال عدة أيام قرب تاريخ اليوم، توفر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غزة رابطًا خاصًا لفحص استحقاق المستفيدين من المنحة بقيمة 100 دولار لشهر يوليو، يمكن للأشخاص الاطلاع على أسماء المستفيدين عن طريق تفعيل هذا الرابط المخصص، وذلك للتحقق من إستحقاقهم للمساعدة المالية لهذا الشهر بقيمة 310 شيكل.

موعد صرف منحة الـ 100 دولار

في سياق حصري، ستشهد زيارة السفير القطري محمد العمادي إلى قطاع غزة تزامنًا مع موعد فحص المنحة القطرية المالية المقدارها 100 دولار، ومن المتوقع أن يعلن عن تلك المنحة للأسر المحتاجة والمتعففة في غزة بعد منتصف كل شهر، حيث سيتم تخصيص مبلغ 100 دولار لكل عائلة.

وبعد إعلان موعد صرف المنحة بقيمة 100 دولار لشهر يوليو في عام 2023، تعمل اللجان المختصة في وزارة التنمية على تنشيط رابط فحص المنحة عبر خدمة الاستعلام الحكومية، وذلك لضمان التأكد من الاستحقاق المالي للأفراد.

رابط فحص المنحة القطرية شهر 7 يوليو

يمكنك الاطلاع على رابط فحص المنحة القطرية شهر 7 يوليو لعام 2023 عن طريق اتباع الخطوات التالية بشكل حصري: