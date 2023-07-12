بتعرف تعد لحد كام.. صرف 18 الف جنيه لهذه الفئات طوعا لقانون المعاشات

صرف 18 الف جنيه لهذه الفئات، مع تفاقم التكاليف المرتبطة بالزواج بسبب تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية، يجد العديد من الأفراد أنفسهم في سباق محموم لاكتشاف فرصة حصولهم على دعم مالي، سواء كانت في صورة منحة زواج أو طرق أخرى لتخفيف الأعباء المادية، هذا السباق يتصاعد خاصة بعدما تم الكشف عن خبر منحة الزواج من قبل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، والتي يصل مبلغها إلى 18 ألف جنيه، تعتبر هذه المنحة محاولة جديدة لتقديم المساعدة للشباب الطامحين للارتباط بالزوجية وتلبية احتياجاتهم المالية.

صرف 18 الف جنيه لهذه الفئات

في تفاصيل جديدة قدمها سامي عبد الهادي، نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، تم ذكر أن قانون التأمينات الحالي والسابق ينص على استحقاق صرف 18 الف جنيه لهذه الفئات من الأبناء والأخوة، عند قطع المعاش يستحق المستفيدون المنحة التي تعادل نصيبهم في المعاش لمدة عام واحد، أي ما يعادل 12 شهرًا.

وعند النظر إلى حساب المبلغ المستحق لمنحة الزواج للابنة، أشار عبد الهادي إلى طريقة حساب القيمة، يتم حساب قيمة المنحة عن طريق ضرب قيمة المعاش الشهري بعدد الشهور، وفي حالة المعاش المتوفي يتم تقسيمه على المستحقين ويحصل الابنة الوحيدة على الحد الأقصى للمعاش، على سبيل المثال إذا كان المعاش الشهري للأب هو 3000 جنيه وكانت الابنة الوحيدة وتحصل على 2000 جنيه من المعاش، فإن المنحة المستحقة للزواج ستكون 24 ألف جنيه، وإذا كانت تحصل على نصف المعاش البالغ 3000 جنيه، فإن قيمة المنحة ستكون 18 ألف جنيه، أما إذا كانت تحصل على ربع المعاش البالغ 3000 جنيه، فستكون المنحة حوالي 9 آلاف جنيه.

شروط الحصول على منحة الزواج 18 ألف جنيه

وقد وضع قانون المعاشات الجديد شروطًا جديدة للأشخاص الذين يسعون إلى صرف 18 الف جنيه لهذه الفئات أو ما تعرف بمنحة زواج، يتطلب القانون أن تكون الابنة أو الأخت مستحقة للحصول على معاش في المقام الأول، وبالإضافة إلى ذلك، يحظر القانون تلقي المنحة الزواجية إذا تمت تلك الاستفادة سابقًا، يتم تطبيق القواعد التالية في هذه الحالات: