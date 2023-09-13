متى اليوم الوطني السعودي 1445 وموعد الاجازات للمدارس والجامعات والقطاع الخاص والعام

تقترب المملكة العربية السعودية من الاحتفال باليوم الوطني السعودي 1445، حيث ينتظر المواطنون والمواطنات في المملكة هذه المناسبة السنوية بفارغ الصبر، يُعد اليوم الوطني السعودي 93 مناسبة عظيمة تُحتفل بها البلاد، حيث تتزامن معها الفرحة والاعتزاز بتاريخ المملكة وروح الوحدة الوطنية، ومع اقتراب هذه المناسبة المميزة، تثار العديد من التساؤلات حول موعدها، في هذا المقال، سنوضح لكم تفاصيل حول موعد اليوم الوطني في المملكة العربية السعودية.

متى اليوم الوطني السعودي 1445؟

تحتفل المملكة العربية السعودية باليوم الوطني السعودي 1445 في اليوم الثالث والعشرين من شهر سبتمبر من كل عام، يعتبر هذا اليوم عطلة وطنية تحتفل بها جميع المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، تم اختيار موعد اليوم الوطني السعودي 2023 استنادًا إلى المرسوم الملكي الذي أصدره الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود في عام 1932، حيث تم تغيير اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية، هذا اليوم يعد مناسبة مهمة للاحتفال بتوحيد المملكة والاعتزاز بتاريخها الحافل.

إجازة اليوم الوطني للمدارس والجامعات

سيكون للطلاب في المدارس والجامعات فرصة للاحتفال باليوم الوطني السعودي 93 خلال إجازة يوم الأحد الموافق 24 سبتمبر، سيكون هذا اليوم فرصة للطلاب للتعبير عن فخرهم واعتزازهم ببلدهم في هذه المناسبة الوطنية.

إجازة اليوم الوطني للقطاع الخاص والعام

أما للموظفين في القطاعين العام والخاص، فسيكون يوم السبت الموافق 23 سبتمبر 2023 هو إجازة اليوم الوطني 93 للقطاع الخاص والقطاع غير الربحي، يتزامن هذا التاريخ مع يوم 8 ربيع الأول 1445، ستكون هذه الإجازة فرصة للموظفين للاحتفال بروح الوحدة الوطنية وتكريم تاريخ المملكة العربية السعودية.

شعار اليوم الوطني 93

شعار اليوم الوطني السعودي 93 يتجسد في عبارة “نحلم ونحقق”، وهي تعبير عن رؤية المملكة العربية السعودية للمستقبل حتى عام 2030، يتم حاليًا العمل على تنفيذ هذه الرؤية وسيتم استمرار الجهود خلال السنوات القادمة.

احتفالات اليوم الوطني في المملكة العربية السعودية

تشهد المملكة العربية السعودية احتفالات مبهجة بمناسبة اليوم الوطني، تقام عروض الألعاب النارية في جميع أنحاء البلاد، وتُعتبر واحدة من أجمل وأبهى مظاهر الاحتفال بهذا اليوم.

كما يتم تنظيم عروض الفلكلور الشعبي في الشوارع والأماكن العامة، مما يبرز تنوع الثقافات المتنوعة في المملكة العربية السعودية.

وتشهد الحفلات الغنائية انتشارًا واسعًا في جميع أنحاء المملكة، حيث يشارك فيها أشهر الفنانين السعوديين والعرب، لإضفاء جو من الفرح والاحتفالية على هذه المناسبة الوطنية.