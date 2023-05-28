تم رفعها نتيجة نت | نتيجة الشهادة الاعدادية البحيرة بالاسم ورقم الجلوس جميع المراكز “دمنهور + كفر الدوار”

نتيجة الشهادة الاعدادية البحيرة حيث يواصل الطلاب وأولياء الأمور في محافظة البحيرة البحث اليومي والمستمر عن الموعد الرسمي لإعلان النتائج، وفي هذا السياق، أعلنت مديريات التربية والتعليم في محافظة البحيرة أن النتائج ستُعلن فور الانتهاء من عمليات التصحيح وتسجيل الدرجات والمراجعة، بعد أن يتم اعتمادها من قِبَل وكيل وزارة التربية والتعليم والدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة.

نتيجة الشهادة الاعدادية البحيرة

تم انطلاق امتحانات الصف الثالث الإعدادي في محافظة البحيرة في يوم 14 مايو 2023، حيث شارك في هذه الامتحانات 121,487 طالبًا وطالبة، وتم توزيعهم على 668 لجنة امتحانية في 18 إدارة تعليمية بالمحافظة. وتم تنظيم الامتحانات في عدة مراكز تعليمية بمختلف مناطق المحافظة، بما في ذلك مركز دمنهور، ومركز كفر الدوار، ومركز أبو حمص، ومركز أبو المطامير، ومركز حوش عيسى، ومركز الدلنجات، ومركز وادي النطرون، ومركز بدر، ومركز كوم حمادة، ومركز إيتاي البارود، ومركز شبراخيت، ومركز الرحمانية، ومركز المحمودية، ومركز إدكو، ومركز رشيد.

موعد ظهور نتيجه الصف الثالث الاعدادي بالبحيرة

أكدت مصادر مطلعة في مديرية التربية والتعليم بالبحيرة أنه سيتم إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية البحيرة الترم الثاني، بعد انتهاء أعمال تصحيح ورصد الدرجات والمراجعة، واعتماد النتيجة.

وقال مصدر في مديرية التربية والتعليم بالبحيرة إنه سيتم إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 في محافظة البحيرة، الترم الثانى برقم الجلوس، وأضافت المصادر أنه تم الانتهاء من تصحيح كافة المواد الدراسية لامتحانات الشهادة الإعدادية في البحيرة، وتجري أعمال الرصد، وأن المؤشرات الأولية للنتائج تشير إلى ارتفاع نسبة النجاح عن نتيجة العام الماضي.

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خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي

تتضمن عملية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية البحيرة عدة خطوات فريدة: