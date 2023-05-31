نتائج السادس الابتدائي التمهيدي الدور الاول 2023 جموع المحافظات كركوك / كربلاء / بغداد / الرصافة عبر نتائجنا

مع انطلاق العام الدراسي الجديد، ينتظر الأهالي والطلاب نتائج السادس الابتدائي التمهيدي، وتعد هذه النتائج محط اهتمام كبير للجميع، خاصةً أنها تمهد الطريق للانتقال إلى المرحلة الابتدائية العليا، نتائج التمهيدي في مختلف المحافظات، ابقوا معنا للحصول على المعلومات المحدثة والشاملة حولها، سنوفر لكم تقريرًا مفصلاً وشاملاً يشمل جميع التفاصيل والنتائج لهذه الفترة، يسعدنا استقبالكم متابعينا الأعزاء على موقعنا ونحن على استعداد لتقديم المساعدة والدعم اللازمين.

تاريخ اعلان نتائج السادس الابتدائي التمهيدي

تمهيدًا لإعلان نتائج السادس الابتدائي التمهيدي، يتابع الجميع بأنتظار مواعيد الإعلان التي يتم تحديدها من قبل وزارة التربية العراقية، من المتوقع أن تكون النتائج متاحة على الإنترنت، عبر أحد المواقع الرسمية الخاصة بوزارة التربية العراقية.



يمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول على النتائج من خلال تسجيل رقم الجلوس الخاص بهم، وبكل سهولة، يرى الجميع أن النتائج ستساهم في توجيه خطوات التعليم واختيار الاتجاهات المستقبلية لصالح الطلاب، ييتم نشر نتائج السادس على العديد من المنصات الرسمية الخاصة بوزارة التربية العراقية.

استخراج نتائج التمهيدي الدور الاول العراق عبر موقع نتائجنا

يأمل الجميع بأن تكون النتائج متميزة وتعكس جهود الطلاب لمدارسهم، بعد إعلان نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 ، سيبدأ الطلاب عملية الاختيار والتحضير للالتحاق بمدارس الإعدادية المختلفة في جميع أنحاء العراق.

للوصول إلى النتائج 2023، يُرجى اتباع الخطوات التالية بطريقة حصرية:

قُم بالدخول إلى موقع “نتائجنا او وزارة التربية العراقية“. اختر “نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023”. قُم بإدخال جميع البيانات المطلوبة مثل الاسم، رقم الجلوس، واسم المدرسة التابعة لها. اضغط على زر “استعلام عن نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023”. ستظهر لك نتيجة السادس الابتدائي التمهيدي 2023.

إذا كنت لا تستطيع الحصول على النتيجة عبر الإنترنت، يتوجب عليك زيارة المدرسة التابعة للطالب للحصول على النتيجة.