تربية بغداد تعلن نتائج السادس الابتدائي التمهيدي الكرخ 1&2&3 / الدور التمهيدي برقم المقعد

يترقب الطلاب والطالبات في محافظة بغداد الكرخ 1-2-3 بشغف نتائج السادس الابتدائي التمهيدي التي تم إجراؤها في الدور الأول لعام 2023، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية، عبر تغريدة على منصات التواصل الاجتماعي، أنه سيتم نشر النتائج خلال هذا الأسبوع لجميع المحافظات في العراق، وتميزت محافظة بغداد الكرخ 1-2-3 بكونها من أوائل المحافظات التي ستقدم النتائج عبر الإنترنت.

رابط نتائج السادس الابتدائي التمهيدي

وذلك عن طريق ملفات PDF تحتوي على أسماء جميع الطلاب والطالبات الناجحين، وبالتالي، يترقب الطلاب والطالبات بفارغ الصبر إعلان النتائج في الأيام القادمة، رابط نتيجة التمهيدي السادس الابتدائي فى العراق 2023.

أكدت وزارة التربية والتعليم في العراق الانتهاء من عملية تصحيح الأوراق الامتحانية وتسجيل الدرجات النهائية لنتائج الصف السادس الابتدائي التمهيدي في عدة محافظات عراقية، بما في ذلك البصرة، الكرخ، الرصافة، بابل، النجف، كركوك، وميسان. تجري حاليًا عملية اعتماد النتائج للمحافظات الأخرى. وأشارت الوزارة إلى أن نتائج الامتحانات تطمئن لجميع الطلاب.

الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي التمهيدي في الكرخ 2023

للاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي التمهيدي يجب اتباع الخطوات التالية

أولاً: يتوجب على الطالب أو ولي أمره الوصول مباشرة إلى الصفحة الإلكترونية نتائجنا، وزارة التربية الوطنية والتي تم توفيرها على نطاق محدود

ثانياً: يجب على الطالب اختيار خيار “نتائج التمهيدي السادس الابتدائي لعام 2023” من قائمة الخيارات المتاحة.

ثالثاً: عليه النقر على الرابط المقابل لمحافظته، والذي يحمل علامة “تنزيل”، للوصول إلى ملف PDF الذي يحتوي على قوائم نتائج الطلاب في تلك المحافظة.

وأخيراً: بعد تنزيل الملف، يمكن للطالب البحث فيه باستخدام اسمه ورقم المقعد الخاص به للعثور على نتيجته واستخراجها.