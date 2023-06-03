Fäst “هسه طـــالع” رابط epedu.gov نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 الدور الاول عبر موقع نتائجنا pdf list

لاتزال نتائج السادس الابتدائي التمهيدي لعام 2023 في العراق تثير اهتمامًا كبيرًا من قِبَل الطلاب وأولياء الأمور، هذا الاهتمام المتزايد يُظهر في البحث المتواصل عبر مواقع الإنترنت ومحركات البحث، ومن بينها محرك البحث الشهير جوجل، يأتي هذا الاهتمام بعد انتهاء فترة الامتحانات للصف السادس الابتدائي، حيث يترقب الجميع عمليات التصحيح والتدقيق لأوراق بهدف الحصول على النتائج بأسرع وقت ممكن.

نتائج السادس الابتدائي التمهيدي فى العراق 2023 :

لقد تم انطلاق امتحانات نهاية العام لطلاب وطالبات الصف السادس الابتدائي التمهيدي في العراق في يوم 21 مايو الماضي، وانتهت في بداية الأسبوع الماضي.

حاليًا، يتم مراجعة وتصحيح الأوراق الامتحانية وتسجيل الدرجات النهائية. يتم إيلاء اهتمام كبير لضمان منح الطلاب والطالبات حقوقهم بشكل كامل، وذلك من خلال إجراء المراجعات المتعددة.

سيتم الإعلان عن نتائج السادس الابتدائي التمهيدي في العراق عبر الموقع الإلكتروني الخاص بـ “نتائجنا“، وذلك بعد الحصول على الاعتماد الرسمي من وزارة التربية والتعليم العراقية ستتاح نسخة كاملة من النتيجة في شكل ملف PDF فور الإعلان عنها.

رابط الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي لعام 2023 نتائجنا

يمكنك الاطلاع على نتائج السادس الابتدائي التمهيدي لعام 2023 عبر الخطوات التالية بطريقة حصرية:

أولاً يجب عليك زيارة موقع “نتائجنا” الخاص بنتائج الامتحانات لعام 2023 او وزارة التربية العراقية.

ثانياً، حدد نتائج السادس الابتدائي التمهيدي لعام 2023 من القائمة المتاحة.

ثالثاً، قم بإدخال بياناتك الشخصية بدقة، مثل الاسم الثلاثي ورقم الجلوس، واختر المدرسة التي تدرس فيها.

رابعاً، انقر على زر “استعلام عن نتائج السادس الابتدائي التمهيدي لعام 2023″، وسيتم عرض النتيجة بشكل مفصل أمامك.

إذا كان الطالب غير قادر على الحصول على النتيجة عبر الموقع الإلكتروني، فيجب عليه زيارة المدرسة التي ينتمي إليها للحصول على النتيجة.